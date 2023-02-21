Мартыненко Гликерия Матвеевна
Место рожденияРоссия или Украина
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия или Украина
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мартыненко Леонид Филиппович
Отец ребёнка: Мартыненко Филипп Андреевич
Китай
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мартыненко Горячева Нина Филипповна
Отец ребёнка: Мартыненко Филипп Андреевич
Китай
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мартыненко Константин Филиппович
Отец ребёнка: Мартыненко Филипп Андреевич
Китай
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мартыненко Топоркова Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Мартыненко Филипп Андреевич
Китай
Смерть
Неизвестно
Китай