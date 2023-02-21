Мартыненко Гликерия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Гликерия Матвеевна

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Место рождения

Россия или Украина

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия или Украина
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мартыненко Леонид Филиппович

Отец ребёнка: Мартыненко Филипп Андреевич

Китай
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мартыненко Горячева Нина Филипповна

Отец ребёнка: Мартыненко Филипп Андреевич

Китай
Рождение ребёнка
1920

Сын: Мартыненко Константин Филиппович

Отец ребёнка: Мартыненко Филипп Андреевич

Китай
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мартыненко Топоркова Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Мартыненко Филипп Андреевич

Китай
Смерть
Неизвестно
Китай
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