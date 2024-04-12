Подхалимова (Пахомова) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодхалимова (Пахомова) Ефросинья Ивановна

Подхалимова (Пахомова) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

19.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886 ст.

Отец: Пахомов Иван Пахомович

Мать: Пахомова Агафья Яковлевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1907 ст.

Сын: Подхалимов Николай Савельевич

Отец ребёнка: Подхалимов Савелий Трофимович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.

Сын: Подхалимов Яков Савельевич

Отец ребёнка: Подхалимов Савелий Трофимович

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подхалимов Савелий Трофимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close