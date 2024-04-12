Подхалимова (Пахомова) Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1886 ст.
Отец: Пахомов Иван Пахомович
Рождение ребёнка
06.12.1907 ст.
Сын: Подхалимов Николай Савельевич
Отец ребёнка: Подхалимов Савелий Трофимович
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.
Сын: Подхалимов Яков Савельевич
Отец ребёнка: Подхалимов Савелий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно