Пахомова Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Агафья Яковлевна

Место рождения

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
08.02.1881 ст.

Муж: Пахомов Иван Пахомович

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1881 ст.

Дочь: Пахомова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1882 ст.

Сын: Пахомов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.09.1884 ст.

Сын: Пахомов Александр Иванович

Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1886 ст.

Дочь: Подхалимова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.01.1888 ст.

Сын: Пахомов Павел Иванович

Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1892 ст.

Сын: Пахомов Терентий Иванович

Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.06.1895 ст.

Дочь: Белко Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.05.1900 ст.

Сын: Пахомов Борис Иванович

Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.

Сын: Пахомов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно