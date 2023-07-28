Пахомова Агафья Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1881 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1881 ст.
Дочь: Пахомова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович
Рождение ребёнка
20.11.1882 ст.
Сын: Пахомов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович
Рождение ребёнка
02.09.1884 ст.
Сын: Пахомов Александр Иванович
Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович
Рождение ребёнка
19.01.1886 ст.
Дочь: Подхалимова Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович
Рождение ребёнка
11.01.1888 ст.
Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович
Рождение ребёнка
01.05.1892 ст.
Сын: Пахомов Терентий Иванович
Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович
Рождение ребёнка
08.06.1895 ст.
Дочь: Белко Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович
Рождение ребёнка
02.05.1900 ст.
Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович
Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Пахомов Иван Пахомович
Смерть
Неизвестно