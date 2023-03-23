Ермохин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермохин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Ермохин Иван Леонтьевич

Мать: не указана

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