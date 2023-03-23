Ермохин Иван Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1905
Дата смерти25.08.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1905
Рождение ребёнка
16.04.1939
Дочь: Ермохина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Ермохин Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1950
Сын: Ермохин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
27.07.1952
Дочь: Маклакова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.08.1978