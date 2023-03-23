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Ермохин Иван Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1905

Дата смерти

25.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1905

Отец: Ермохин Леонтий Кириллович

Мать: Ермохина Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
16.04.1939

Дочь: Ермохина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Ермохин Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1950

Сын: Ермохин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
27.07.1952

Дочь: Маклакова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Клавдия Васильевна

Смерть
25.08.1978
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