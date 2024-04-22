Полева (Швецова) Марфа Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полева (Швецова) Марфа Савельевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
11.11.1898

Муж: Полев Антон Ерофеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Полев Георгий Антонович

Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Полева Анна Антоновна

Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.07.1903

Дочь: Полева Марина Антоновна

Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Полева Клавдия Антоновна

Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.10.1907

Дочь: Полева Елизавета Антоньева

Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Полев Петр Антонович

Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Полева Акилина Антоновна

Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Полева Марина Антоновна

Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Полев Федор Антонович

Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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