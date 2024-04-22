Полева (Швецова) Марфа Савельевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
11.11.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1901
Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Полева Анна Антоновна
Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич
Рождение ребёнка
11.07.1903
Дочь: Полева Марина Антоновна
Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Полева Клавдия Антоновна
Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич
Рождение ребёнка
12.10.1907
Дочь: Полева Елизавета Антоньева
Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Полев Петр Антонович
Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Полева Марина Антоновна
Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич
Рождение ребёнка
17.02.1918
Отец ребёнка: Полев Антон Ерофеевич
Смерть
Неизвестно