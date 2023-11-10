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Полев Антоний Ерофеевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Полев Ерофей Андреевич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.10.1907

Дочь: Полева Елизавета Антоньева

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Полева Марина Антоновна

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Полева Федор Антонович

Мать ребёнка: Марфа Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Савельевна

Смерть
Неизвестно
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