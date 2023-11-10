Полев Антоний Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Полев Ерофей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1907
Дочь: Полева Елизавета Антоньева
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Полева Марина Антоновна
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Рождение ребёнка
17.02.1918
Мать ребёнка: Марфа Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Савельевна
Смерть
Неизвестно