Киликия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ода (Киликия)
Рождение ребёнка
1058
Сын: Олег князь
Отец ребёнка: Святослав Киевский
Прозван Гориславичем ( "Слове о полку Игореве")~
Бракосочетание
1170
Муж: Святослав Киевский
2-й брак супруга
Смерть
Неизвестно