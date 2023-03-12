Киликия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиликия

Киликия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1027 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ода (Киликия)
Рождение ребёнка
1058

Сын: Олег князь

Отец ребёнка: Святослав Киевский

Прозван Гориславичем ( "Слове о полку Игореве")~
Бракосочетание
1170

Муж: Святослав Киевский

2-й брак супруга
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close