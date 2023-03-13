Симоновъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоновъ Василій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карповъ Симановъ Артемій

Мать: Карпова Татьяна

Рождение ребёнка
01.08.1901

Дочь: Горшенина Наталья

Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Подрядова Меланья

Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
1909

Сын: Симоновъ Александръ

Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова

Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Симоновъ Петръ

Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
06.04.1913

Дочь: Туленкова Марія

Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
15.01.1915

Дочь: Волобуева Агния

Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
07.01.1918

Дочь: Землякова Антонина

Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
22.11.1920

Сын: Симонов Михаил

Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова

Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Евдокия Федорова

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