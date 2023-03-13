Симоновъ Василій
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карповъ Симановъ Артемій
Мать: Карпова Татьяна
Рождение ребёнка
01.08.1901
Дочь: Горшенина Наталья
Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Подрядова Меланья
Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Симоновъ Александръ
Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Симоновъ Петръ
Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
06.04.1913
Дочь: Туленкова Марія
Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
15.01.1915
Дочь: Волобуева Агния
Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
07.01.1918
Дочь: Землякова Антонина
Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
22.11.1920
Сын: Симонов Михаил
Мать ребёнка: Симонова Евдокия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно