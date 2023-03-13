Симонова Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1901
Дочь: Горшенина Наталья
Отец ребёнка: Симоновъ Василій
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Подрядова Меланья
Отец ребёнка: Симоновъ Василій
Рождение ребёнка
1909
Сын: Симоновъ Александръ
Отец ребёнка: Симоновъ Василій
Рождение ребёнка
1911
Сын: Симоновъ Петръ
Отец ребёнка: Симоновъ Василій
Рождение ребёнка
06.04.1913
Дочь: Туленкова Марія
Отец ребёнка: Симоновъ Василій
Рождение ребёнка
15.01.1915
Дочь: Волобуева Агния
Отец ребёнка: Симоновъ Василій
Рождение ребёнка
07.01.1918
Дочь: Землякова Антонина
Отец ребёнка: Симоновъ Василій
Рождение ребёнка
22.11.1920
Сын: Симонов Михаил
Отец ребёнка: Симоновъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симоновъ Василій