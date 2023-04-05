Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Алексей Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Бракосочетание
До 1803
Муж: Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Федотья Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Егор Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Авдотья Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Агафья Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Смерть
Неизвестно