Анна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1819 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Алексей Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
До 1803

Муж: Никита Иванов

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Федотья Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Егор Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Авдотья Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Агафья Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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