Акилина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
29.05.1781
Дочь: Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.03.1785
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.07.1787
Дочь: Ефимия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Григорий Яковлевич
Смерть
Неизвестно