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Акилина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
29.05.1781

Дочь: Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
03.03.1785

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
11.07.1787

Дочь: Ефимия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Яковлевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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