Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Яков Гаврилович
Мать: Ксения Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
29.05.1781
Дочь: Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
03.03.1785
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
11.07.1787
Дочь: Ефимия Григорьевна
Мать ребёнка: Акилина Семеновна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Акилина Семеновна
Смерть
1791