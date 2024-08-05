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Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Яков Гаврилович

Мать: Ксения Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Семеновна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Акилина Семеновна

Рождение ребёнка
29.05.1781

Дочь: Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Акилина Семеновна

Рождение ребёнка
03.03.1785

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Акилина Семеновна

Рождение ребёнка
11.07.1787

Дочь: Ефимия Григорьевна

Мать ребёнка: Акилина Семеновна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Акилина Семеновна

Смерть
1791

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