Никонов Алексей младший Алексеевич
мужской, родился 30.05.1925, Москва, город федерального значения Москва
умер 21.10.1982, Москва, город федерального значения Москва
ОтецНиконов Алексей Алексеевич1888 г.р.
МатьНиконова (Швыдкая) Анфиса Хрисанфовна27.08.1903 г.р.
Супруги
Никонова (Боборыкина) Маргарита Владимировна21.08.1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1925
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1982
Москва, город федерального значения Москва