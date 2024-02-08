Никонов Алексей младший Алексеевич 30.05.1925 — найти родственников по фамилии на Familio

Никонов Алексей младший Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.05.1925, Москва, город федерального значения Москва

умер 21.10.1982, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Никонов Алексей Алексеевич1888 г.р.
Мать
Никонова (Швыдкая) Анфиса Хрисанфовна27.08.1903 г.р.
Супруги
Никонова (Боборыкина) Маргарита Владимировна21.08.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1925

Отец: Никонов Алексей Алексеевич

Мать: Никонова (Швыдкая) Анфиса Хрисанфовна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова (Боборыкина) Маргарита Владимировна

Смерть
21.10.1982
Москва, город федерального значения Москва

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