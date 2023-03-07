Мельникова (Салтанова) Ефдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Салтанов Захар Ларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1893 ст.
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.
Сын: Мельников Гавриил Петрович
Отец ребёнка: Мельников Петр Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.
Сын: Мельников Георгий Петрович
Отец ребёнка: Мельников Петр Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Сын: Мельников Василий Петрович
Отец ребёнка: Мельников Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно