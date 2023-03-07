Мельникова (Салтанова) Ефдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Салтанова) Ефдокия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Салтанов Захар Ларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1893 ст.

Муж: Мельников Петр Иванович

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.

Сын: Мельников Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Мельников Петр Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.

Сын: Мельников Георгий Петрович

Отец ребёнка: Мельников Петр Иванович

Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.

Сын: Мельников Василий Петрович

Отец ребёнка: Мельников Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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