Мельников Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Мельников Иван Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1893 ст.
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.
Сын: Мельников Гавриил Петрович
Мать ребёнка: Мельникова Ефдокия Захаровна
Рождение ребёнка
25.03.1898 ст.
Сын: Мельников Георгий Петрович
Мать ребёнка: Мельникова Ефдокия Захаровна
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Сын: Мельников Василий Петрович
Мать ребёнка: Мельникова Ефдокия Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно