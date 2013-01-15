Баженов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1956
Дата смерти15.01.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баженова Лариса Владимировна
Смерть
15.01.2013
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика