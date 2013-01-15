Баженов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженов Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1956

Дата смерти

15.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баженова Лариса Владимировна

Смерть
15.01.2013
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика

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