Чулкова (Попова) Любовь Павловна
Место рождения
Дата рождения18.06.1870 ст.
Дата смерти17.12.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1870 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Соколова (Чулкова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич
Першинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.04.1893 ст.
Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич
Тулпаново, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
05.10.1898 ст.
Дочь: Чулкова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
15.02.1903 ст.
Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
14.09.1904 ст.
Дочь: Чулкова София Ивановна
Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.
Дочь: Чулкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич
Смерть
17.12.1944