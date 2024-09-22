Чулкова (Попова) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чулкова (Попова) Любовь Павловна

Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.06.1870 ст.

Дата смерти

17.12.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1870 ст.

Отец: Попов Павел Николаевич

Мать: Попова (Беляновская) Александра Вениаминовна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чулков Иоанн Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Соколова (Чулкова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич

Першинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.04.1893 ст.

Сын: Чулков Леонид Иванович

Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич

Тулпаново, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1896 ст.

Сын: Чулков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич

Абатуриха, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.10.1898 ст.

Дочь: Чулкова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич

Абатуриха, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.02.1903 ст.

Сын: Чулков Павел Иванович

Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич

Абатуриха, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.09.1904 ст.

Дочь: Чулкова София Ивановна

Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич

Абатуриха, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.

Дочь: Чулкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чулков Иоанн Андреевич

Абатуриха, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
17.12.1944

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