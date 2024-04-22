Лихтарев Лихтаров Василий Василь Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихтарев Лихтаров Василий Василь Адамович

Место рождения

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Жена

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Лихтарев Лихтаров Адам Лонгвинович

Мать: Лихтарева Лихтарова Макрида (Макриза) Васильевна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
национальность - белорус, малограмотный, работал с/х -артель 12-летие Октября, колхозник
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихтарева Лихтарова Анна Васильевна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихтарева Лихтарова Анна Васильевна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лихтарева Лихтарова Анна Васильевна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
21.02.1945

Дочь: Лихтарева Лихтарова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Лихтарева Лихтарова Анна Васильевна

Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лихтарева Лихтарова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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