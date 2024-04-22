Лихтарев Лихтаров Василий Василь Адамович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
национальность - белорус, малограмотный, работал с/х -артель 12-летие Октября, колхозник
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
21.02.1945
Дочь: Лихтарева Лихтарова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Лихтарева Лихтарова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно