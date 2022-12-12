агрогородок Журавичи, агрогородок Журавичи, Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Журавичи

Рогачёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Ново-Быховская волость
69. Журавичи, местечко бывшее владельческое, дворов 62, жителей 551, церковь православная, церковь римско-католическая, часовня, синагога, 3 еврейских молитвенных дома, 2 Показать все

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Ново-Быховская волость
17Мест. Стар.-ЖуравичипроселкеручьеСтаро-Журав. с. об. церк. земли102467471Журавичск. пр. 7535

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Рогачевский район, Журавичский сельсовет
д Журавичи887

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Рогачёвский район, Журавичский сельсовет
аг. Журавичи387
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