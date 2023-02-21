Султанов Хужя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 29.11.30
Сын: Султанов Садертдин Хузинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осхатбетдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бибихая
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно