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Султанов Садертдин Хузинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 29.11.30

Дата смерти

24.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.11.30

Отец: Султанов Хужя

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1950

Дочь: Грунина Зифина Садртдиновна

Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна

Рождение ребёнка
15.10.1952

Сын: Султанов Фанус Садртдинович

Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна

Рождение ребёнка
12.04.1955

Дочь: Подъякова Назия Садртдиновна

Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна

Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахольчук Физалия Садртдиновна

Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Султанова Назибэ Хэйернесовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Федарис Садртдинович

Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Галина Садртдиновна

Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Фардус Садртдинович

Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Султанова Федара Садртдиновна

Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна

Смерть
24.03.1981
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