Султанов Садертдин Хузинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 29.11.30
Дата смерти24.03.1981
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.11.30
Отец: Султанов Хужя
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1950
Дочь: Грунина Зифина Садртдиновна
Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна
Рождение ребёнка
15.10.1952
Сын: Султанов Фанус Садртдинович
Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна
Рождение ребёнка
12.04.1955
Дочь: Подъякова Назия Садртдиновна
Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна
Тульгузбаш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахольчук Физалия Садртдиновна
Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Федарис Садртдинович
Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова Галина Садртдиновна
Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султанов Фардус Садртдинович
Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Султанова Федара Садртдиновна
Мать ребёнка: Султанова Назибэ Хэйернесовна
Смерть
24.03.1981