Лопаткина (Кувыркина) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина (Кувыркина) Екатерина Константиновна

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.11.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1842

Отец: Кувыркин Константин Федоров

Мать: 2 Жена Кувыркина Терина По 1 Мужу Хиония Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
14.11.1842
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Константин Федоров кувыркин и законная жена его Хиония Петрова Восприемники: Алексей Иванов Оловягин и солдатка Евдокия Федорова Бещева. Таинство совершал священник ... Показать все
Бракосочетание
13.10.1861

Муж: Лопаткин Иван Сергеев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - воспитанник Вологодского учительского института из крестьян Ярославской губернии и уезда Великосельской волости села Великого Николай Георгиевич Кувыркин православного вероисповеддания, первым... Показать все
Смерть
Неизвестно
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