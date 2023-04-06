Лопаткина (Кувыркина) Екатерина Константиновна
Место рождения
Дата рождения13.11.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1842
Крещение
14.11.1842
Родители: села Великого крестьянин Константин Федоров кувыркин и законная жена его Хиония Петрова Восприемники: Алексей Иванов Оловягин и солдатка Евдокия Федорова Бещева. Таинство совершал священник ... Показать все
Бракосочетание
13.10.1861
Жених - воспитанник Вологодского учительского института из крестьян Ярославской губернии и уезда Великосельской волости села Великого Николай Георгиевич Кувыркин православного вероисповеддания, первым... Показать все
Смерть
Неизвестно