2 жена Кувыркина Терина по 1 мужу Хиония Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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2 жена Кувыркина Терина по 1 мужу Хиония Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

09.05.1874

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1841

Муж: Кувыркин Константин Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого крестьянин Константин Федоров Кувыркин православного вероисповеддания, вторым браком, 28 лет. Невеста - вдова Хиония Петрова жена после умершего крестьянина Николая Федорова Тер... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1842

Дочь: Лопаткина Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.01.1846

Сын: Кувыркин Иван Константинов

Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
30.06.1848

Сын: Кувыркин Павел Константинов

Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.2, д.754, л.10об-11, запись 46
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Кувыркин Петр Константинов

Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров

Рождение ребёнка
25.04.1853

Сын: Кувыркин Константин Константинов

Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1 Муж Терин Николай Федоров

Смерть
09.05.1874
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от старческой немощи | Смерть в возрасте 76 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.77об-78, запись 5
Похороны
11.05.1874
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть в возрасте 76 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.77об-78, запись 5гребение совершал священник Александр Торопов с исправл. должность псаломщика Иваном Шишаковым на приходском кладбище.ГКУ Я... Показать все
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