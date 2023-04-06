2 жена Кувыркина Терина по 1 мужу Хиония Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти09.05.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1841
Жених - села Великого крестьянин Константин Федоров Кувыркин православного вероисповеддания, вторым браком, 28 лет. Невеста - вдова Хиония Петрова жена после умершего крестьянина Николая Федорова Тер... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1842
Дочь: Лопаткина Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров
Рождение ребёнка
30.01.1846
Сын: Кувыркин Иван Константинов
Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров
Рождение ребёнка
30.06.1848
Сын: Кувыркин Павел Константинов
Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.2, д.754, л.10об-11, запись 46
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Кувыркин Петр Константинов
Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров
Рождение ребёнка
25.04.1853
Сын: Кувыркин Константин Константинов
Отец ребёнка: Кувыркин Константин Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1874
Причина смерти: от старческой немощи | Смерть в возрасте 76 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.77об-78, запись 5
Похороны
11.05.1874
Смерть в возрасте 76 лет ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.77об-78, запись 5гребение совершал священник Александр Торопов с исправл. должность псаломщика Иваном Шишаковым на приходском кладбище.ГКУ Я... Показать все