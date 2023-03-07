Воронина Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Воронин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Воронин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Отец ребёнка: Воронин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Воронин Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно