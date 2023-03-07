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Воронина Агафья Васильевна

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Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: Анна Афанасьева

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Воронин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Воронин Григорий Петрович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Воронин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Воронин Григорий Петрович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Воронин Григорий Петрович

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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