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Воронин Иван Григорьевич

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Место рождения

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

04.10.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Воронин Григорий Петрович

Мать: Воронина Агафья Васильевна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Воронин Николай Иванович

Мать ребёнка: Воронина Анастасия Александровна

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Бракосочетание
08.01.1895 ст.

Жена: Марфа Евгеньева

Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Это второй брак для обоих. Поручители по жениху: Александр Васильев и Михаил Сергеев (Воронин?) из д. Варюхино. По невесте: Николай Андреев и Василий Матвеев из д. Варюхино.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Анастасия Александровна

Смерть
04.10.1898 ст.
Варюхино, Костомская волость, Галичский уезд
Причина: от чахотки
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