Воронин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смерти04.10.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Рождение ребёнка
1867 ст.
Мать ребёнка: Воронина Анастасия Александровна
Бракосочетание
08.01.1895 ст.
Жена: Марфа Евгеньева
Это второй брак для обоих. Поручители по жениху: Александр Васильев и Михаил Сергеев (Воронин?) из д. Варюхино. По невесте: Николай Андреев и Василий Матвеев из д. Варюхино.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1898 ст.
Причина: от чахотки