Мошков Николай Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1969
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1991
Мать ребёнка: Мошкова (Медведева) Марина Арнольдовна
Рождение ребёнка
28.10.1997
Сын: Мошков Кирилл Николавевич
Мать ребёнка: Мошкова (Медведева) Марина Арнольдовна
Развод
2002