Мошков Николай Юрьевич 29.10.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мошков Николай Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1969

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошкова (Медведева) Марина Арнольдовна

Рождение ребёнка
17.10.1991

Сын: Мошков Игорь Николавевич

Мать ребёнка: Мошкова (Медведева) Марина Арнольдовна

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
28.10.1997

Сын: Мошков Кирилл Николавевич

Мать ребёнка: Мошкова (Медведева) Марина Арнольдовна

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Развод
2002

Жена: Мошкова (Медведева) Марина Арнольдовна

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