Мошков Игорь Николавевич 17.10.1991 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мошков Игорь Николавевич

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Место рождения

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

17.10.1991

Пол

Мужской

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Жена

1998 г.р.

Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1991

Отец: Мошков Николай Юрьевич

Мать: Мошкова (Медведева) Марина Арнольдовна

Пижма, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смольникова Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошкова (Прокопьева) Алена Григорьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Мошкова (Прокопьева) Алена Григорьевна

Крещение
Неизвестно
Крестный: Щукин Андрей
Рождение ребёнка
13.05.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мошкова (Прокопьева) Алена Григорьевна

Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Рождение ребёнка
29.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смольникова Юлия Николаевна

Марий ЭЛ, Йошкар-Ола

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