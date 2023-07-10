Мошков Игорь Николавевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1991
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Крестный: Щукин Андрей
Рождение ребёнка
13.05.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мошкова (Прокопьева) Алена Григорьевна
Марий ЭЛ, Йошкар-Ола
Рождение ребёнка
29.12.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смольникова Юлия Николаевна
Марий ЭЛ, Йошкар-Ола