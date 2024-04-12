Чирков Серафим Александрович
Место рождения
Дата рождения10.12.1907
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1907
Отец: Чирков Александр Павлович
Мать: Чиркова Мария Ивановна
Призыв на военную службу
06.11.1924
Чирков Серафим Александрович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 10.12.1907 Место рождения: Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ Дата поступления на службу: 06.11.1924 Воинское звание: техник-инт... Показать все
Смерть
1984