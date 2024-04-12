Чирков Серафим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧирков Серафим Александрович

Чирков Серафим Александрович

avatar

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

10.12.1907

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1907

Отец: Чирков Александр Павлович

Мать: Чиркова Мария Ивановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Призыв на военную службу
06.11.1924
Чирков Серафим Александрович Учетно-послужная картотека Дата рождения: 10.12.1907 Место рождения: Бурят-Монгольская АССР, г. Улан-Удэ Дата поступления на службу: 06.11.1924 Воинское звание: техник-инт... Показать все
Смерть
1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close