Палева Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палева Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Коняева Таисья Васильеана

Отец ребёнка: Палев Василий Данилович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Устюгова Анфиса Васильеана

Отец ребёнка: Палев Василий Данилович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Палев Василий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палев Василий Данилович

Смерть
Неизвестно
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