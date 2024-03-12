Палева Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Коняева Таисья Васильеана
Отец ребёнка: Палев Василий Данилович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Устюгова Анфиса Васильеана
Отец ребёнка: Палев Василий Данилович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Палев Василий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно