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Юрченков Иван Иванов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.12.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1873

Отец: Юрченков Иван Иванов

Мать: Юрченкова Макрина (Макрида) Емельянова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.10.1890

Жена: Юрченкова Ксения Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1892

Дочь: София Иоаннова

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1893

Дочь: Матрона Иоаннова

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Рождение ребёнка
29.04.1895

Сын: Юрченков Семён д

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1898

Сын: Юрченков Фёдор д

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1899

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1901

Сын: Юрченков Максим Иоаннов

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1904

Сын: Юрченков Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.12.1906

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1909

Сын: Юрченков Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Юрченков Василий Иванов

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1912

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1915

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1917
рядовой 31-й батальон
Смерть
Неизвестно
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