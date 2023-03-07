Юрченков Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения29.12.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1873
Бракосочетание
07.10.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1892
Дочь: София Иоаннова
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
31.10.1893
Дочь: Матрона Иоаннова
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
29.04.1895
Сын: Юрченков Семён д
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
21.02.1898
Сын: Юрченков Фёдор д
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
06.07.1899
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
12.08.1901
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
25.08.1904
Сын: Юрченков Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
18.12.1906
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
04.06.1909
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
06.07.1911
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
09.09.1912
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
04.01.1915
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Юрченкова Ксения Игнатова
Военная служба
1917
рядовой 31-й батальон
Смерть
Неизвестно