Алгазина Маремьяна Ев... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Маремьяна Ев...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

До 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Филимон Макарович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Алгазина) Анна Филимоновна

Отец ребёнка: Алгазин Филимон Макарович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Алгазин Симеон Филимонович

Отец ребёнка: Алгазин Филимон Макарович

Смерть
До 1897

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