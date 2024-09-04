Алгазина Маремьяна Ев...
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиДо 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Алгазина) Анна Филимоновна
Отец ребёнка: Алгазин Филимон Макарович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Алгазин Симеон Филимонович
Отец ребёнка: Алгазин Филимон Макарович
Смерть
До 1897