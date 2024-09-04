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Алгазин Филимон Макарович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Алгазин Макар Матвеевич

Мать: Алгазина Анна Поликарповна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Мария Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Маремьяна Ев...

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Алгазина) Анна Филимоновна

Мать ребёнка: Алгазина Маремьяна Ев...

Рождение ребёнка
1879

Сын: Алгазин Симеон Филимонович

Мать ребёнка: Алгазина Маремьяна Ев...

Смерть
Неизвестно

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