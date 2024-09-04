Алгазин Филимон Макарович
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Мария Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Маремьяна Ев...
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Алгазина) Анна Филимоновна
Мать ребёнка: Алгазина Маремьяна Ев...
Рождение ребёнка
1879
Сын: Алгазин Симеон Филимонович
Мать ребёнка: Алгазина Маремьяна Ев...
Смерть
Неизвестно