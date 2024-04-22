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(Рыбалка) Анна Алексеевна

Место рождения

Кальченки, Сумська область

Дата рождения

01.11.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1896 ст.

Отец: Рыбалка Алексей Никифорович

Мать: Рыбалка Любовь Лукиановна

Кальченки, Сумська область
Села Кальченкова крестьянина Алексея Никифоровича Рыбалка и законной жены его Любови Лукиановны дочь.
Крещение
02.11.1896 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Восприемники: Мамант Карпович Бондарев (муж сестры матери), крестьянин из села Верхняя Сыроватка и девица Иустиния... Показать все
Смерть
Неизвестно
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