(Рыбалка) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1896 ст.
Села Кальченкова крестьянина Алексея Никифоровича Рыбалка и законной жены его Любови Лукиановны дочь.
Крещение
02.11.1896 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Восприемники: Мамант Карпович Бондарев (муж сестры матери), крестьянин из села Верхняя Сыроватка и девица Иустиния... Показать все
Смерть
Неизвестно