Чернышев Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

10.03.1948

Дата смерти

14.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1948

Отец: Чернышев Дмитрий Васильевич

Мать: Чернышева Александра Васильевна

Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.09.2002
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
http://maps.google.com/?q=55.44023894444444,59.42650222222222
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