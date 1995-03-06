Чернышева (Кадочникова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Кадочникова) Александра Васильевна

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Место рождения

Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия

Дата рождения

22.04.1912

Дата смерти

06.03.1995

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

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1948 г.р.
1950 г.р.
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Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1912

Отец: Кадочников Василий Иванович

Мать: Кадочникова Лукия Саввовна

Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
11.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Васильевич

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
После 1938
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Васильевич

Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.03.1948

Сын: Чернышев Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Васильевич

Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
10.06.1948
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
стажер в автогараже
Рождение ребёнка
27.11.1950

Дочь: Дмитриевна Валентина Наконечная

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Васильевич

Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
14.12.1950

Муж: Чернышев Дмитрий Васильевич

Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Васильевич

Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
10.10.1953
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
уволилась по семейным обстоятельствам
Рождение ребёнка
23.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Васильевич

Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Работа или профессия
09.04.1957
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
банщица
Работа или профессия
15.08.1960
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
разнорабочий
Работа или профессия
21.10.1960
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
заправщик 1 разряда
Работа или профессия
15.03.1963
Злоказово, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Получение Красного знамени Совнархоза по соцсоревнованию
Место жительства
После 1970
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
06.03.1995
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
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