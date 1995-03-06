Чернышева (Кадочникова) Александра Васильевна
Место рожденияЛемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Дата рождения22.04.1912
Дата смерти06.03.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1912
Лемазы, Дуванский район, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
11.07.1932
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
После 1938
Рождение ребёнка
30.01.1941
Рождение ребёнка
10.03.1948
Сын: Чернышев Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Васильевич
Работа или профессия
10.06.1948
стажер в автогараже
Рождение ребёнка
27.11.1950
Дочь: Дмитриевна Валентина Наконечная
Отец ребёнка: Чернышев Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
14.12.1950
Рождение ребёнка
21.06.1953
Работа или профессия
10.10.1953
уволилась по семейным обстоятельствам
Рождение ребёнка
23.03.1956
Работа или профессия
09.04.1957
банщица
Работа или профессия
15.08.1960
разнорабочий
Работа или профессия
21.10.1960
заправщик 1 разряда
Работа или профессия
15.03.1963
Получение Красного знамени Совнархоза по соцсоревнованию
Место жительства
После 1970
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
06.03.1995
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно