Параскева Ильина
Место рождения
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1902
Муж: Семён Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1904
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Стефанов
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно