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Параскева Ильина

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1902

Муж: Семён Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1904

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Стефанов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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