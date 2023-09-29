Де Гонтау-Бирон (Трубецкая) Елена Петровна
женский, родилась 28.04.1849, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 24.11.1973, коммуна Гелос, Атлантические Пиренеи, Французская республика
МатьТрубецкая Варвара Юрьевна1828 г.р.
ОтецТрубецкой Пётр Петрович03.09.1822 г.р.
Супруги
Де Гонтау-Бирон Поль Анн Арман Мари Шарль?.09.1845 г.р.
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Рождение
28.04.1849
Отец: Трубецкой Пётр Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
24.11.1873
Смерть
24.11.1973
коммуна Гелос, Атлантические Пиренеи, Французская республика