Де Гонтау-Бирон (Трубецкая) Елена Петровна 28.04.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Де Гонтау-Бирон (Трубецкая) Елена Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.04.1849, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 24.11.1973, коммуна Гелос, Атлантические Пиренеи, Французская республика

Мать
Трубецкая Варвара Юрьевна1828 г.р.
Отец
Трубецкой Пётр Петрович03.09.1822 г.р.
Супруги
Де Гонтау-Бирон Поль Анн Арман Мари Шарль?.09.1845 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1849

Отец: Трубецкой Пётр Петрович

Мать: Трубецкая Варвара Юрьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
24.11.1873

Муж: Де Гонтау-Бирон Поль Анн Арман Мари Шарль

Смерть
24.11.1973
коммуна Гелос, Атлантические Пиренеи, Французская республика

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