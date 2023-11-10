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Трубецкой Пётр Петрович

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Место рождения

Тульчин, Вінницька область

Дата рождения

03.09.1822

Дата смерти

18.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульчин, Вінницька область
Бракосочетание
С 27.04.1847 по 1870

Жена: Трубецкая Варвара Юрьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.02.1848

Дочь: Трубецкая Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Трубецкая Варвара Юрьевна

Рождение ребёнка
28.04.1849

Дочь: Де Гонтау-Бирон Елена Петровна

Мать ребёнка: Трубецкая Варвара Юрьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.04.1863

Дочь: Голицына-Прозоровская Мария Петровна

Мать ребёнка: Трубецкая Варвара Юрьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.08.1892
коммуна Ментон, Приморские Альпы, Прованс-Лазурный Берег, Третья Французская республика
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