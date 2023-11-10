Трубецкой Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения03.09.1822
Дата смерти18.08.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 27.04.1847 по 1870
Рождение ребёнка
19.02.1848
Дочь: Трубецкая Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Трубецкая Варвара Юрьевна
Рождение ребёнка
28.04.1849
Дочь: Де Гонтау-Бирон Елена Петровна
Мать ребёнка: Трубецкая Варвара Юрьевна
Рождение ребёнка
18.04.1863
Дочь: Голицына-Прозоровская Мария Петровна
Мать ребёнка: Трубецкая Варвара Юрьевна
Смерть
18.08.1892
коммуна Ментон, Приморские Альпы, Прованс-Лазурный Берег, Третья Французская республика