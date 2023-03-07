Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1749
Отец: Василий Васильевич
Мать: Евдокия Степановна
Крещение
05.07.1749
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно