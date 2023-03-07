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Иван Васильевич

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Место рождения

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

05.07.1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1749

Отец: Василий Васильевич

Мать: Евдокия Степановна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Крещение
05.07.1749
Церковь Николая Чудотворца, Раменье, село, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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