Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Между 1751 и 1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Федор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Мариамна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1749

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Васильевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Между 1751 и 1758
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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