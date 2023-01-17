Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиМежду 1751 и 1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Мариамна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1749
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1751 и 1758