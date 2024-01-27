Танский Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Танский Михаил
Мать: Валентина
Рождение ребёнка
27.09.1957
Россия, ДАССР, Махачкала
Рождение ребёнка
21.08.1962
Россия, ДАССР, Махачкала
Рождение ребёнка
31.07.1972
Россия, КБАССР, г.Майский
Смерть
1993