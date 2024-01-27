Танский Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танский Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Танский Михаил

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
27.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Танская Валентина Васильевна

Россия, ДАССР, Махачкала
Рождение ребёнка
21.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Танская Валентина Васильевна

Россия, ДАССР, Махачкала
Рождение ребёнка
31.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Танская Валентина Васильевна

Россия, КБАССР, г.Майский
Смерть
1993
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