Танская (Цыхмистренко) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танская (Цыхмистренко) Валентина Васильевна

Место рождения

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий

Дата рождения

1937

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Цыхмистренко Василий Климентьевич

Мать: Евдокия Тимофеевна

Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
27.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Танский Иван Михайлович

Россия, ДАССР, Махачкала
Рождение ребёнка
21.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Танский Иван Михайлович

Россия, ДАССР, Махачкала
Рождение ребёнка
31.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Танский Иван Михайлович

Россия, КБАССР, г.Майский
Смерть
2011
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