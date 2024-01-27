Танская (Цыхмистренко) Валентина Васильевна
Место рожденияРоссия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Дата рождения1937
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Россия, СО АССР, г.Моздок, с.Троицкий
Рождение ребёнка
27.09.1957
Россия, ДАССР, Махачкала
Рождение ребёнка
21.08.1962
Россия, ДАССР, Махачкала
Рождение ребёнка
31.07.1972
Россия, КБАССР, г.Майский
Смерть
2011