Холопов Александр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Холопов Иван Васильев
Мать: Холопова Ирина Данилова
Бракосочетание
16.10.1859
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - вотчины господ наследников сергея саввича Яковлева, села Великого крестьянин Александр Иванов Холопов, холост исповедания православного, первым бравком, 13 лет. Невеста - той же вотчины и сел... Показать все
Смерть
Неизвестно