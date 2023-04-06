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Холопов Александр Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Холопов Иван Васильев

Мать: Холопова Ирина Данилова

Бракосочетание
16.10.1859

Жена: Холопова Надежда Николаева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - вотчины господ наследников сергея саввича Яковлева, села Великого крестьянин Александр Иванов Холопов, холост исповедания православного, первым бравком, 13 лет. Невеста - той же вотчины и сел... Показать все
Смерть
Неизвестно
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