Холопова (Маковкина) Ирина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холопова (Маковкина) Ирина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Маковкин Данила Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1836

Муж: Холопов Иван Васильев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - вотчины госпож наследниц Яковлева села Великого крестьянина Василия Егорова Холопова сын Иван, холост. Невеста - девица Ирина лочь того же села рестьянина Данило Николаева Маковкина. Поручит... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1839

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Холопов Александр Иванов

Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев

Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Холопов Григорий Иванов

Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.01.1845

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Холопов Павел Иванов

Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев

Рождение ребёнка
14.08.1850

Сын: Холопов Петр Иванов

Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно