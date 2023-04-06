Холопова (Маковкина) Ирина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Маковкин Данила Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1836
Жених - вотчины госпож наследниц Яковлева села Великого крестьянина Василия Егорова Холопова сын Иван, холост. Невеста - девица Ирина лочь того же села рестьянина Данило Николаева Маковкина. Поручит... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1839
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев
Рождение ребёнка
01.02.1842
Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев
Рождение ребёнка
31.01.1845
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Холопов Павел Иванов
Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев
Рождение ребёнка
14.08.1850
Сын: Холопов Петр Иванов
Отец ребёнка: Холопов Иван Васильев
Смерть
Неизвестно