Дорхов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1858 по 1859
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1873 ст.
Дочь: Лукьянова Елена Никифорова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно