Дорхов Петр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1858 по 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1859
Отец: Дорхов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1881 ст.
Дочь: Воробьева Агафья Петровна
Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеевна
Рождение ребёнка
26.05.1885 ст.
Дочь: Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеевна
Рождение ребёнка
21.01.1891
Дочь: Душечкина Мария Петрова
Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеевна
Рождение ребёнка
19.04.1894 ст.
Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеевна
Рождение ребёнка
19.04.1894 ст.
Дочь: (дорохова Александра Петрова
Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеевна
Бракосочетание
01.04.1915 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1916 ст.
Мать ребёнка: Дорохова Александра Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно