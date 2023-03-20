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Дорхов Петр Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1858 по 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858 по 1859

Отец: Дорхов Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1881 ст.

Дочь: Воробьева Агафья Петровна

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1885 ст.

Дочь: Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1891

Дочь: Душечкина Мария Петрова

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.04.1894 ст.

Сын: Дорохов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.04.1894 ст.

Дочь: (дорохова Александра Петрова

Мать ребёнка: Дорохова Агапия Матвеевна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.04.1915 ст.

Жена: Дорохова Александра Тимофеевна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1916 ст.

Сын: Дорохов Василий Петрович

Мать ребёнка: Дорохова Александра Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохова Агапия Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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