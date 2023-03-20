Лукьянова (Дорхова) Елена Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Дорхова) Елена Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1871 и 1873 ст.

Дата смерти

22.04.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1873 ст.

Отец: Дорхов Никифор

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1890

Муж: Лукьянов Иван Федорович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1892 ст.

Сын: Лукьянов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Лукьянов Иван Федорович

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
22.04.1894 ст.
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от чахотки
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