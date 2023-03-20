Лукьянова (Дорхова) Елена Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1871 и 1873 ст.
Дата смерти22.04.1894 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1873 ст.
Отец: Дорхов Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1890
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1892 ст.
Отец ребёнка: Лукьянов Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1894 ст.
Причина смерти: от чахотки