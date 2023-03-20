Лукьянов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Иван Федорович

Лукьянов Иван Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868 ст.

Дата смерти

27.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1890

Жена: Лукьянова Елена Никифорова

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1892 ст.

Сын: Лукьянов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Елена Никифорова

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.04.1896 ст.

Жена: Лукьянова Евдокия Карповна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Рождение ребёнка
15.01.1897 ст.

Дочь: Архипова Она Же Маслова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.11.1898

Сын: Лукьянов Феодор Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.

Сын: Лукьянов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1902 ст.

Сын: Лукьянов Мирон Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
28.04.1904 ст.

Сын: Лукьянов Иаков Иванович

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
28.09.1906

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.02.1910 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
27.12.1947
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close