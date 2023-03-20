Лукьянов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868 ст.
Дата смерти27.12.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1890
Рождение ребёнка
01.08.1892 ст.
Мать ребёнка: Лукьянова Елена Никифорова
Бракосочетание
21.04.1896 ст.
оба вторым браком
Рождение ребёнка
15.01.1897 ст.
Дочь: Архипова Она Же Маслова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
03.11.1898
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
26.02.1902 ст.
Сын: Лукьянов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
Вычислено 1902 ст.
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
28.04.1904 ст.
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
28.09.1906
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
26.02.1910 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Лукьянова Евдокия Карповна
Смерть
27.12.1947