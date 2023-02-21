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Пачкин Виктор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Пачкин Пётр Николаевич

Мать: Пачкина Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пачкина Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Пачкина Томара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пачкина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Пачкина Томара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пачкина Томара Александровна

Смерть
2010
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