Пачкин Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти2010
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Пачкин Пётр Николаевич
Мать: Пачкина Таисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пачкина Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Пачкина Томара Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пачкина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Пачкина Томара Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010